هيئة الغذاء: ضبط مصنع يقوم بتخزين وترويج مواد غذائية مخالفة

ضبط مصنع بمنطقة عشيرج يقوم بتخزين وترويج مواد غذائية مخالفة

نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بإدارة تفتيش محافظة العاصمة اليوم الأربعاء حملة مشتركة مع ووزارة التجارة والصناعة أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة عشيرج يقوم بتخزين وترويج مواد غذائية مخالفة.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم ضبط نحو 900ر28 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة والمنتهية الصلاحية إضافة إلى 372 كيلو غراما من الربيان المجمد الإيراني يتم تسييحه وبيعه على أنه طازج سعودي ونحو 204ر18 كيلوغرام من نفس النوع معد للترويج بذات الأسلوب.

وأضافت أنه تم ضبط برادات تقوم ببيع هذه المنتجات مباشرة تمهيدا لتوزيعها في الأسواق مشددة على اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة المستهلك.