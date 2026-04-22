جامعة الكويت: إقرار سياسة القبول للعام الدراسي 2026 – 2027

أقر مجلس جامعة الكويت سياسة القبول للعام الدراسي (2026 – 2027) على أن يتم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الجامعات الحكومية واعتماد ترقية 23 عضوا من الهيئة الأكاديمية في عدد من الكليات العملية والإنسانية والاجتماعية إلى درجتي أستاذ وأستاذ مشارك.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الجامعة عقب اجتماع مجلس الجامعة الافتراضي الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة مدير الجامعة الدكتورة دينا الميلم.

وذكر البيان أن الدكتورة الميلم أكدت في كلمتها بالاجتماع مواصلة الجامعة أداء رسالتها الأكاديمية والوطنية بكفاءة وانتظام خلال الظروف الراهنة مشيرة إلى استمرار الدراسة عن بعد لكافة المحاضرات والاختبارات الفصلية حتى إشعار آخر حفاظا على سلامة الجميع بما يجسد التزامها بمسؤولياتها التعليمية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

وثمنت الميلم جهود أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية والطلبة في دعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانتظام لافتة إلى أهمية التزام جميع منتسبي الجامعة بما جاء في لائحة التعليم عن بعد والتي توضح الحقوق والالتزامات وتغطي كافة المواضيع ذات العلاقة وما صدر بناء عليها من تعاميم منذ بداية الأزمة الحالية.

من جهته قال القائم بأعمال أمين عام جامعة الكويت المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور ثقل العجمي بحسب البيان إن مجلس الجامعة أقر أيضا تعديلا على لائحة التعليم عن بعد بما يجعل عقد الاختبارات النهائية عن بعد ما لم يقرر مجلس الكلية ومجلس الجامعة خلاف ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة التعليمية وبما يدعم مرونة العملية التعليمية واستدامتها.

وذكر العجمي أن المجلس وافق كذلك على مقترح عمادة القبول والتسجيل بتمديد فترة الانسحاب من المقررات الدراسية أو الفصل الدراسي أو العام الدراسي لطلبة النظام السنوي (لكلية الحقوق) حتى آخر يوم للدراسة باستثناء طلبة كلية الحقوق فتكون فترة السماح حتى نهاية فترة الاختبارات وذلك بصفة استثنائية في الفصل الدراسي الثاني (2025-2026) مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن المجلس وافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الكويت ممثلة بقسم الفلسفة في كلية الآداب وجامعة برلين الحرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة كما وافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الكويت ممثلة بكلية الآداب وجامعة الوصل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.