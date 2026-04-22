وزير التربية يصدر قرارا بإلزام المرشحين لوظائف الهيئة التعليمية مباشرة أعمالهم بالمراكز المحددة لهم

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأربعاء قرارا وزاريا يقضي بإلزام المرشحين للعمل في وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية الالتزام بمراكز العمل التي يحددها لهم قطاع الشؤون التعليمية وذلك في إطار تنظيم آلية التعيين وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الميدان التربوي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي حرصا على تنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس بما يسهم في تعزيز استقرار الهيئات التدريسية مع بداية كل عام دراسي ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانتظام دون تأثر بكثرة التنقلات.

وأوضحت أن القرار ينص على ضرورة التزام جميع المرشحين للعمل في وظائف الهيئة التعليمية بمباشرة أعمالهم في مراكز العمل المحددة لهم وفق ما يقرره قطاع الشؤون التعليمية بما يتوافق مع احتياجات المدارس والتخصصات المطلوبة وحسب الشواغر المتاحة.

وأشارت إلى إلزام المرشحين باستيفاء نموذج تعهد رسمي يتضمن التزامهم بالعمل في الوظيفة المرشحين لها وفي مركز العمل المحدد مع الإقرار بعدم التقدم بطلب نقل أو النظر فيه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التعيين لضمان الاستقرار المهني وتحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية.

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي دون الإخلال بما ورد في القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2025 بشأن إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية مؤكدة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل المدارس.