وزيرة الشؤون تعلن تبني مشروع التصنيف الوطني للألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال من المخاطر

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء عن تبني مشروع التصنيف الوطني للألعاب الإلكترونية وإعداد دليل استرشادي للأطفال والوالدين وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز الوعي الأسري.

وقالت الحويلة في بيان صحفي إن المشروع يهدف الى توفير نظام تصنيف عمري واضح للألعاب الإلكترونية يحاكي قيم المجتمع ويساعد الأسرة على فهم محتوى هذه الألعاب وتقدير مدى ملاءمتها لمراحل النمو المختلفة.

وأكدت أن المشروع يسهم في تمكين أولياء الأمور من اتخاذ قرارات واعية عند اختيار الألعاب إلى جانب تعزيز الاستخدام الإيجابي والآمن لها وتوضيح التأثيرات النفسية والسلوكية للمحتوى الرقمي.

وأوضحت أن التصنيف يتضمن معايير دقيقة لتقييم الألعاب تشمل نسبة العنف ومستوى التفاعل الاجتماعي والسلوكيات الرقمية مثل الشراء داخل اللعبة واحتمالية الإدمان والتنافس الحاد إضافة إلى الأثر التربوي والأخلاقي لهذه الألعاب.

وذكرت أن تنفيذ المشروع سيتم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة بهدف إعداد مرجعية وطنية متكاملة تسهم في حماية الأطفال وتعزيز الوعي لدى الوالدين ومقدمي الرعاية.