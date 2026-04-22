سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث سبل تعزيز البنية التحتية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماعا لبحث سبل تعزيز البنية التحتية

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث سبل تعزيز البنية التحتية ووضع خارطة طريق لحصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارتها وتوظيفها وفق الأولويات التنموية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القرارات المتعلقة بمنح ترخيص لاستغلال أراض لصالح الدولة وتطوير منظومة التخزين الإستراتيجي بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم الجاهزية الوطنية لمواجهة مختلف الظروف.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى.