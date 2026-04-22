الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.06% نهاية مارس الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا في الأرقام القياسية للمستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 06ر2 في المئة بنهاية شهر مارس 2026 على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في شهر مارس الماضي بنسبة 43ر0 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والكساء والملبوسات والتعليم والسلع والخدمات المتنوعة.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 71ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 07ر0 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع بنسبة 11ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات (المسكن) بنسبة 49ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 26ر1 في المئة.

ولفتت إلى أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 87ر0 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا في مارس الماضي بنسبة 07ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2024.

وذكرت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) بنسبة 06ر1 في المئة كذلك أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 94ر0 في المئة.

وأشارت (الإحصاء) إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 88ر0 في المئة كما قفزت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 27ر7 في المئة.

وعلى أساس شهري أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاعا في أسعار (الأغذية والمشروبات) بنسبة 23ر1 في المئة مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير مبينة أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 21ر1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي.