فريق إدارة الأزمات "أمان" ووزارة الأشغال يبحثان تعزيز جاهزية البنية التحتية وحالات الطوارئ

بحث فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات (أمان) مع وزارة الأشغال العامة سبل تعزيز جاهزية قطاع البنية التحتية ورفع كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ بما يضمن استمرارية الخدمات وتقليل الآثار المترتبة على الأزمات.

وقال الفريق في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن البحث خلال اجتماع الجانبين ركز على مواءمة خطط الطوارئ وتطوير آليات الاستجابة بما يعزز سرعة التنسيق بين الجهات المعنية ويدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأوضح أن الاجتماع استعرض قدرات وزارة الأشغال في إدارة الأزمات المرتبطة بالبنية التحتية ومناقشة سبل تعزيز جاهزية المشاريع الحيوية للتعامل مع مختلف السيناريوهات إلى جانب بحث التحديات التشغيلية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال وسبل معالجتها ضمن إطار تكاملي.

وأكد أن هذا التعاون يأتي في سياق بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات ترتكز على تكامل الأدوار وتبادل المعلومات بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارة الأشغال العامة برئاسة الوكيل بالتكليف عيد الرشيدي إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء فريق (أمان).

يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعقد اجتماعات تنسيقية ترمي إلى توحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.