هيئة القوى العاملة: فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

الهيئة العامة للقوى العاملة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة فتح باب التسجيل للطلبة في برنامج التدريب الصيفي الذي يبدأ في الأول من يوليو حتى 31 أغسطس المقبلين بالتعاون مع نخبة من شركات القطاع الخاص لإكسابهم المهارة والخبرة المطلوبة للعمل بهذا القطاع.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التسجيل سيكون متاح إلكترونيا خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 11 يونيو المقبل في مجالات متنوعة منها بنوك وجمعيات تعاونية وشركات اتصالات وتأمين وغيرها.

وأوضحت أنه البرنامج يتضمن تدريبا ميدانيا وعمليا للطلبة خلال تلك الفترة يسهم في تأهيلهم للعمل مشيرة إلى أنه سيتم منحهم شهادة خبرة ومكافأة مالية.

ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل إلى زيارة موقع الهيئة www.manpower.gov.kw للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة.