وزارة التجارة: 511 مخالفة تجارية خلال الفترة من 28 فبراير حتى 30 مارس

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن إجمالي المخالفات المرصودة في المحافظات الست بلغ 511 محضرا خلال الفترة من 28 فبراير إلى 30 مارس 2026.

وأضافت (التجارة) في إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مخالفة عدم استخدام اللغة العربية تصدرت القائمة بـ 205 محاضر تلتها مخالفة عدم وضع الأسعار بعدد 128 محضرا ثم مخالفة عدم وجود إعلان ظاهر باللغة العربية يبين آلية الاستبدال والاسترجاع بعدد 77 محضرا.

وأوضحت أن المخالفات شملت أيضا عدم الالتزام بقرار تثبيت أسعار بيع السلع الغذائية بعدد 57 محضرا إضافة إلى تسجيل 44 محضرا لنشر إعلانات تتضمن بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلع والخدمات.

وذكرت أن محافظة الأحمدي سجلت 96 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية و36 مخالفة لعدم وجود إعلان الاستبدال والاسترجاع مبينة أنها سجلت كذلك 34 مخالفة لعدم وضع الأسعار و20 مخالفة تتعلق ببيان أسعار الأطعمة و16 مخالفة للبيانات الأساسية للفواتير.

وأفادت بأن محافظة الجهراء شهدت 51 مخالفة لعدم الالتزام بتثبيت أسعار السلع الغذائية و34 مخالفة لعدم وضع الأسعار و30 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية و19 مخالفة تتعلق ببيع الخضار والفاكهة و14 مخالفة لعدم تسليم فاتورة للمستهلك.

ولفتت الوزارة إلى أن محافظة العاصمة سجلت 33 مخالفة لعدم إعلان الاستبدال والاسترجاع و27 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية مشيرة كذلك إلى تسجيل 14 مخالفة للإعلانات المضللة و13 مخالفة للبيانات التجارية و10 مخالفات لعدم وضع الأسعار.

وقالت (التجارة) إن محافظة الفروانية رصدت 44 مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية و36 مخالفة لعدم وضع الأسعار و16 مخالفة لبيانات السلع مضيفة أن المحافظة سجلت كذلك 12 مخالفة لعدم تسليم الفاتورة و11 مخالفة للإعلانات المضللة.

ولفتت إلى تسجيل محافظة حولي 19 مخالفة للإعلانات المضللة و9 مخالفات تتعلق بحظر التبغ الممضوغ و8 مخالفات لمشروبات الطاقة مبينة أن المحافظة سجلت أيضا 8 مخالفات لعدم استخدام اللغة العربية وست مخالفات لأسعار المياه.

وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير سجلت 14 مخالفة لعدم وضع الأسعار و14 مخالفة لرفع الأسعار دون موافقة مسبقة وأفادت بأن المحافظة سجلت كذلك ثماني مخالفات لعدم إعلان الاستبدال والاسترجاع وست مخالفات استخدام مواد محظورة في الأواني المنزلية وست مخالفات لعدم الالتزام بتثبيت الأسعار.

وقالت (التجارة) إن إجمالي أعمال مأموري الضبط القضائي بلغ 340 عملا رقابيا توزعت على مختلف المحافظات مشيرة إلى أن محافظة العاصمة سجلت 80 عملا والجهراء 70 عملا ومبارك الكبير 61 عملا والفروانية 49 عملا وحولي 43 عملا والأحمدي 37 عملا.

وأكدت استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.