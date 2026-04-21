الدوري الإنكليزي: برايتون يوجّه ضربة قوية لآمال تشلسي ببلوغ دوري الأبطال

لاعبو برايتون يحتفلون بتسجيل هدف

عمّق برايتون أزمة تشلسي وكبّده هزيمة خامسة تواليا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بإسقاطه 3-0 الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، موجّها لآمال فريق المدرب ليام روسينيور باحتلال المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ضربة قد تكون قاضية قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وأحرز التركي فردي كاديوغولو (3) وجاك هينشيلوود (56) والبديل داني ويلبيك (90+1) أهداف برايتون.

وارتقى برايتون بتحقيقه انتصاره الرابع في آخر خمس مباريات مقابل تعادل، إلى المركز السادس برصيد 50 نقطة على بُعد خمس نقاط من ليفربول الخامس (55 نقطة) الذي يواجه كريستال بالاس السبت.

كما حقّق برايتون انتصاره الرابع تواليا على تشلسي ضمن كافة المسابقات، بعدما أسقطه ذهابا 3-1 في لندن، ومرتين في الموسم الماضي، الأولى 2-1 في الدور الرابع من كأس إنكلترا، والثانية 3-0 إيابا في الدوري في برايتون.

في المقابل، تعمّقت أزمة روسينيور أكثر فأكثر، بعدما تلقى فريقه هزيمة خامسة تواليا، فتجمّد بذلك رصيده عند 48 نقطة وتراجع إلى المركز السابع.

ولا يبقى أمام الفريق اللندني سوى مسابقة كأس إنكلترا لتعويض موسمه المخيّب، علما أنه يواجه ليدز يونايتد في نصف النهائي الأحد.

وافتتح كاديوغولو التسجيل في توقيت مبكر، بتسديدة أرضية قوية بيمناه من مسافة قريبة، وذلك بعد كرة تهيّأت أمامه إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى (3).

وتابع برايتون ضغطه بحثا عن هدف ثان، لكن الحارس الإسباني الضيف روبرت سانشيس حوّل ببراعة إلى ركنية رأسية الهولندي يان بول فان هيكي من مسافة قريبة، بعد عرضية الألماني باسكال غروس من الجهة اليمنى (15).

وأهدر هينشيلوود فرصة سانحة لتسجيل الثاني، فبعد خطأ في التمرير من سانشيس، قطع الكاميروني كارلوس باليبا الكرة في منطقة جزاء تشلسي، ووضعها على طبق من ذهب أمام هينشيلوود، لكن الأخير سدّدها ضعيفة من مسافة قريبة في منتصف المرمى، فأنقذها تريفوه شالوباه قبل عبورها إلى المرمى المشرّع (18).

وبلغ عدد لمسات لاعبي برايتون للكرة في منطقة جزاء تشلسي 14 مقابل 1 لنظرائهم اللندنيين في الجهة المقابلة مع حلول الدقيقة 26.

وأنهى برايتون الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 60% مع أربع تسديدات على المرمى، في ظل غياب تشلسي عن الخطورة وعدم تسديد لاعبيه أي كرة على مرمى الحارس الدولي الهولندي بارت فيربروخن.

ومن هجمة مرتدة سريعة، وضع الفرنسي جورجينيو روتر بتمريرة متقنة هينشيلوود منفردا في مواجهة المرمى، فعالجها الشاب البالغ 21 عاما بتسديدة أرضية بيمناه من مسافة قريبة إلى يمين سانشيس (56).

وكاد كاديوغولو يضيف الثالث في مناسبتين، لكن سانشيس تصدّى للأولى ببراعة من مسافة قريبة (65)، وللثانية من خارج المنطقة (66).

وأضاف البديل ويلبيك الثالث بعدما حوّل بطريقة رائعة من مسافة قريبة إلى الزاوية العليا اليمنى، عرضية متقنة من الجهة اليسرى لعبها البديل الآخر البلجيكي ماكسيم دي كويبر (90+1).