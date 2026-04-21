الدوري الإسباني: ريال مدريد يستعيد توازنه ويقلص الفارق مع برشلونة

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

استعاد ريال مدريد توازنه بعد أربع مباريات عجاف ضمن كافة المسابقات (ثلاث هزائم وتعادل)، وأفضت إلى إقصاء قاري وابتعاد عن برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتخطيه ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1 الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين، مقلصا الفارق موقتا إلى ست نقاط مع غريمه الكاتالوني حامل اللقب والمتصدر.

وأحرز ثنائية “الملكي” كلّ من الفرنسي كيليان مبابي (30) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (50)، فيما حمل هدف ألافيس توقيع مهاجمه توني مارتينيس (90+3).

ورفع ريال رصيده إلى 73 نقطة بفارق ست نقاط موقتا عن برشلونة المتصدر برصيد 79 والذي يستضيف سلتا فيغو الأربعاء.

في المقابل، تجمّد رصيد ألافيس عند 33 نقطة في المركز السابع عشر على أعتاب منطقة الهبوط، وقد يتنازل عن مركزه بانتظار مواجهة إلتشي الثامن عشر (32 نقطة) أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الأربعاء.

ولم يقدّم فريق المدرب ألفارو أربيلوا، لا سيّما في الشوط الأول، أداء مقنعا، بل ظهر بوجه يُعتبر امتدادا لخيبات الفترة الأخيرة التي شهدت إقصائه من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يدّ بايرن ميونيخ الألماني 4-6 في مجموع المباراتين، إضافة إلى تعادله أمام جيرونا 1-1 وقبله سقوط أمام مايوركا 1-2 في المرحلتين الماضيتين من “لا ليغا”.

وافتتح مبابي التسجيل بتسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء حوّل مسارها المدافع جوني أوتو قبل استقرارها إلى يمين زميله الحارس أنتونيو سيفيرا الذي لم يحرّك ساكنا (30).

وحمل الهدف الرقم 25 في 28 مباراة في “لا ليغا” للمهاجم الفرنسي، والـ42 في 41 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وتصدّى سيفيرا ببراعة لتسديدة مبابي من مسافة قريبة بعد مجهود فردي من فينيسيوس (32).

ولعب الإنكليزي جود بيلينغهام عرضية متقنة من الجهة اليمنى، عالجها البرازيلي إيدر ميليتاو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، لكن العارضة ردّتها (44).

وردّ القائم الأيسر تسديدة مارتينيس، قبل أن يسدّد ثانية ويمنعه الحارس الأوكراني المضيف أندري لونين من هزّ شباكه (45+5).

وأضاف فينيسيوس الثاني بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها إلى يمين سيفيرا (50).

وواصل لونين تألقه أمام مارتينيس (77)، قبل أن ينوب عنه القائم الأيسر عن الأوكراني ويردّ رأسية المدافع فيكتور بارادا من مسافة قريبة (83).

وأثمرت مساعي الضيوف أخيرا عبر مارتينيس بالذات وبطريقة رائعة، بعدما تابع بكعب القدم من مسافة قريبة تسديدة البديل أندر غيفارا من خارج منطقة الجزاء (90+3).

الزلزولي يتفوق على أوناحي

وتألق الدوليان المغربيان عبد الصمد الزلزولي وعز الدين أوناحي في مباراتي فريقيهما ريال بيتيس وجيرونا على أرض الأخير والتي انتهت بفوز الضيوف 3-2.

وفرض الزلزولي نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 63 وصناعته الهدفين الأول والثالث اللذين سجلهما مارك روكا (24) والبديل رودريغو ريكيلمي (80)، فيما سجل أوناحي الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 68 من ركلة جزاء بعدما سجل زميله الأوكراني فيكتور تسيغانكوف الهدف الأول (7).

ورفع بيتيس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد جيرونا عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتغلّب أتلتيك بلباو على ضيفه أوساسونا 1-0.

ويدين بلباو بانتصاره لمهاجمه غوركا غوروسيتا صاحب هدف الانتصار في الدقيقة 16.

ورفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع أمام أوساسونا الذي تراجع إلى العاشر بتجمد رصيده عند 39 نقطة.

وألغى الحكم فيكتور غارسيا فردورا ركلة جزاء احتسبها لبلباو بعد لمسة يد على لاعب وسط أوساسونا لوكاس تورّو، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” (5).

واخترق نيكو وليامس منطقة جزاء أوساسونا من الجهة اليسرى، وسدّد بيسراه كرة أرضية بعد مجهود فردي، تصدّى لها الحارس الضيف سيرخيو هيريرا، فتهيّأت أمام غوروسيتا الذي تابعها بيسراه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك (16).

ومنح الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى “في أيه آر” بسبب لمسة يد على مدافع بلباو ييراي ألفاريس، لكن الحارس الدولي أوناي سيمون منع المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير الذي سدّدها أرضية في الزاوية اليسرى، من هزّ شباكه (57).

ونال سيمون جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتعادل ريال مايوركا أمام ضيفه فالنسيا 1-1.

وافتتح البرتغالي سامو كوشتا التسجيل لمايوركا (49)، وأدرك النيجيري عمر صديق التعادل لفالنسيا (67).

ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 35 لمايوركا في المركز الرابع عشر.