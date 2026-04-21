رئيس حكومة لبنان يقول إن بلاده بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الثلاثاء إن بلاده بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية وسط هدنة لمدة عشرة أيام بين الاحتلال وحزب الله المدعوم من إيران.

وأضاف سلام خلال مؤتمر صحافي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “لبنان يحتاج إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وجاءت تصريحاته عقب الإعلان الرسمي عن ارتفاع حصيلة ضربات الاحتلال في لبنان إلى 2454 قتيلا وأكثر من 7600 جريح منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والدولة العبرية في الثاني من آذار/مارس.