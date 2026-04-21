أمين عام مجلس التعاون: علاقات دول المجلس مع لبنان تاريخية ومتينة تقوم على روابط أخوية راسخة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال مشاركته في الندوة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء إن العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية اللبنانية هي علاقات تاريخية ومتينة بنيت وترسخت على العديد من الأسس والروابط أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغير رغم كل المتغيرات والظروف.

جاء ذلك خلال حضور ورعاية البديوي لندوة علاقات مجلس التعاون مع الجمهورية اللبنانية تحت عنوان (التحديات والمحفزات) والذي نظمها قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة بمشاركة عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين والخبراء في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأضاف أن دول المجلس تنظر إلى لبنان جزءا أصيلا من محيطه العربي وركيزة مهمة في استقرار المنطقة مؤكدا أن موقف مجلس التعاون تجاه لبنان ثابت وداعم لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية.

وأوضح أن جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها باعتبار ذلك أساسا لا غنى عنه لاستعادة الاستقرار وبناء الثقة مع المجتمعين العربي والدولي.

وأشار إلى أن دول المجلس حرصت من خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية على إيصال رسالة واضحة مفادها أن دول مجلس التعاون ستظل شريكا فاعلا في دعمه وتعافيه.

وفي سياق متصل لفت إلى التحديات المعقدة التي يمر بها لبنان مبينا أن التصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا ال 2000 شخص وما يقارب سبعة آلاف شخص من المصابين إلى جانب الدمار الذي طال البنية التحتية يضع لبنان أمام تحد إنساني وأمني كبير.

وأوضح البديوي أن الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات والتي أدت إلى مشاكل مالية وتراجع في مستوى المعيشة تتطلب دعما دوليا عاجلا لدفع مسار الاستقرار والتنمية.

وبين أن مجلس التعاون يؤمن بأن دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب بل هو مسؤولية مشتركة مؤكدا أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لدعم قدرات الجيش اللبناني وضبط الحدود ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة بما يعيد للبنان مكانته كشريك موثوق في محيطه العربي والدولي.

وجدد التأكيد أن دول مجلس التعاون ستبقى إلى جانب لبنان معربا عن تطلعه إلى أن تخرج الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

وأشار البديوي إلى أن مستقبل لبنان يبدأ من إرادة أبنائه وقدرتهم على بناء دولة قوية ومستقرة قادرة على تجاوز أزماتها والعودة إلى دورها الطبيعي في محيطها العربي.