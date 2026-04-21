دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة قيام مستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام عدد من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ولا سيما ما يتعلق بحماية المقدسات الدينية.

وحذرت وزارة الخارجية في بيان من مغبة استمرار هذه الممارسات غير القانونية لما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت في دعوة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وصون مقدساته.