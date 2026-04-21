وزراء الخارجية العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية والتهديدات بإغلاق هرمز وباب المندب

دان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات الإيرانية الاخيرة على دول الخليج العربي والعراق والاردن وكذلك التهديدات بإغلاق مضيقي (هرمز) و(باب المندب) لما تمثله من انتهاك لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك في قرار صدر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين.

وشدد القرار على أن الهجمات الايرانية على دولة الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والاردن والعراق تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي لاستهدافها المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وندد بعدم امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 الذي يطالبها بوقف هجماتها فورا معتبرا أن استمرار هذه الانتهاكات يحملها المسؤولية الدولية الكاملة.

وأكد أن إيران ملزمة بموجب قواعد القانون الدولي ب”جبر كامل الأضرار والخسائر الناجمة عن هجماتها بما يشمل التعويض والترضية وغيرها من أشكال الجبر”.

وأعرب عن تأييده للجوء الدول العربية المتضررة إلى الآليات الدولية والإقليمية لمساءلة إيران داعيا إلى إنشاء آليات لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار ومتابعة سبل التعويض بالوسائل القانونية والدبلوماسية.

كما دان الوزراء التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معتبرا أنها تمثل انتهاكا لمبدأ حرية الملاحة وتهديدا لأمن الممرات البحرية وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد المجلس أن أي تعطيل لحرية الملاحة يعد عملا غير مشروع دولي ويترتب عليه مسؤولية قانونية على إيران مشددا على حق الدول العربية في حماية سفنها وفقا للقانون الدولي.

كما أعرب عن رفضه لاستمرار إيران في دعم وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية لما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات ملزمة لضمان امتثال إيران لقراراته ووقف هجماتها.

وأكد المجلس حق الدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وكلف المجموعات العربية في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بالتحرك العاجل لنقل مضمون القرار إلى الدول والمنظمات المعنية وكذلك الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.