مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية كير ستارمر والتي تسلمها سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من معالي ديفيد لامي اللورد المستشار ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة خلال لقائه به أثناء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت يوم الخميس الماضي والمتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت كما استمع مجلس الوزراء إلى إفادة معاليه بشأن قيام مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية في الجيش خلال فترة وقف لإطلاق النار بين أمريكا وإيران بالتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات موضحا معاليه أن أي أصوات انفجارات قد تسمع اليوم هي ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين المحلية والإقليمية.

وضمن هذا السياق أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة يوم الأربعاء الماضي ولقائه بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إضافة إلى نتائج اجتماع معاليه خلال الزيارة مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني.

كما أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الأحد الماضي ولقائه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إضافة إلى نتائج اجتماع معاليه خلال الزيارة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة حيث تم خلالها مناقشة آخر التطورات حول ما تشهده المنطقة.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إشادته بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها مجددا رفض دولة الكويت التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه مؤكدا تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الجمعة الماضي مثمنا الجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لفرض سلطتها وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية وكافة مساعيها الرامية إلى حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها على كامل أراضيها.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الجنود مؤكدا رفضه التام لاستهداف قوات حفظ السلام لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم (1701) مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء مجددا دعمه الكامل لجهود (اليونيفيل) في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على إفادات معالي الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على منع انتشار الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة أو تداول أخبار دون التحقق من مصادرها الرسمية أو الموثوقة والتي من شأنها إثارة البلبلة وزعزعة الطمأنينة في البلاد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره أو تداوله واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والالتزام بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات أو الأخبار الكاذبة مؤكدا أن الجهات الحكومية المعنية ستطلع الجميع عبر منصاتها الإعلامية بآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأحدث التطورات التي تتعرض لها دولة الكويت ودول المنطقة مشددا أن الجهات الحكومية المعنية لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين واللوائح المنظمة بهذا الشأن وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصون النظام العام.

من جهة أخرى نعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير العدل الأسبق المستشار غازي عبيد السمار رحمه الله الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن حيث كانت له إسهامات وطنية وقانونية مشهودة مشيدا مجلس الوزراء بمناقب الفقيد ومستذكرا خدماته الجليلة التي قدمها للوطن من خلال تبوئه لعدد من المناصب والتي ساهمت في إعلاء قيم العدالة وسيادة القانون سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير والمحاضر وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.