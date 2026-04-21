السعودية تدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف دولة الإمارات

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأشادت وزارة الخارجية السعودية في بيان بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي والقبض على عناصره وإحباط مخططاته الإجرامية.

وأكد البيان تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة.

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي أعلن أمس الاثنين تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة حيث كشفت التحقيقات ارتباط التنظيم بإيران.