دولة الكويت: تحويل المضائق البحرية إلى أداة للابتزاز المالي والسياسي يعطل سلاسل القيمة المضافة

مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين يلقي كلمة دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن أي محاولة لتحويل المضائق الدولية إلى أدوات للابتزاز المالي والسياسي هي “قرصنة قانونية” من شأنها تعطيل سلاسل القيمة المضافة وإعاقة وصول الابتكارات الطبية والتقنية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين خلال الدورة ال67 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) المنعقدة في جنيف محذرا فيها من أن المنظومة الدولية تواجه تحديات جسيمة تستدعي الربط بين الاستقرار السياسي والأمن المعرفي.

وشدد السفير الهين على أن ضمان سلامة الملاحة الدولية خصوصا في مضيق (هرمز) يعد ضرورة حتمية لتدفق الاختراعات والمنتجات التقنية المحمية ببراءات اختراع دولية مؤكدا أن أي محاولة لفرض رسوم غير قانونية أو عوائق على السفن العابرة تحت ذرائع واهية تشكل مخالفة صريحة للمادة ال26 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما جدد إدانة دولة الكويت للأعمال العدوانية التي يمارسها النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة التي تطال بنية الابتكار مؤكدا أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا للموانئ والمنشآت الحيوية.

وفي السياق ذاته استنكر السفير الهين النهج التصعيدي الذي يطال بنية الابتكار العالمي من خلال استهداف مراكز الأبحاث الحيوية وتهديد الممرات المائية الاستراتيجية معتبرا ذلك خرقا صريحا للمواثيق التأسيسية للمنظمة لا سيما المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء (وايبو).

وقال إن خلق بيئات يسودها التوتر الأمني يفتح ثغرات خطرة تستغلها شبكات القرصنة والاتجار غير المشروع بالسلع المقلدة وهو ما يتنافى مع مبادئ اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) ولا سيما المادة السابعة التي تؤكد ضرورة توظيف حقوق الملكية الفكرية لخدمة الابتكار التكنولوجي والرفاهية الاقتصادية.

وحذر من ان استغلال الفوضى الناتجة عن الصراعات لتمويل أنشطة غير قانونية هو تقويض مباشر لسيادة القانون الدولي محذرا أيضا من الخطر المتزايد للهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الأكاديمية وقواعد البيانات العلمية.

وشدد السفير الهين على أن سرقة البيانات البحثية تمثل تهديدا مباشرا لمستقبل البشرية مطالبا بتحرك دولي عاجل لحماية الأصول المعرفية.

وقال إن استدامة النظام العالمي للملكية الفكرية ترتبط بتفعيل آليات المحاسبة القانونية الدولية ضد أي ممارسات تهدد المكتسبات العلمية أو تعطل ممرات التجارة العالمية معربا عن تطلع دولة الكويت إلى نتائج عملية تعزز هيبة المواثيق الدولية وتحمي بيئة الابتكار من التدخلات التي تعيق مسيرة التطور البشري.