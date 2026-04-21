استشهاد فلسطينيَين أحدهما طفل في هجوم لمستوطنين على قرية في الضفة الغربية

جنديان إسرائيليان خلال دورية في الضفة الغربية

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء من بينهم اثنان برصاص المستوطنين بعد مهاجمتهم قرية (المغير) شرق مدينة (رام الله) التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما الطفل أوس النعسان (14 عاما) وجهاد أبو نعيم (32 عاما) استشهدا برصاص المستوطنين في (المغير) فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان أن المستوطنين هاجموا مدرسة القرية وأصابوا خمسة مواطنين بالرصاص الحي وذلك قبل الإعلان عن استشهاد اثنين منهم.

وأوضحت الهيئة أن الشهيد أوس هو نجل الشهيد حمدي الذي استشهد عام 2019 في هجوم مشابه للمستوطنين على القرية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في البيان ذاته استشهاد رجاء بيطاوي 49 عاما متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في مدينة (جنين) كما أعلنت استشهاد الفتى محمد الجعبري 16 عاما صباح اليوم بعد دعسه من قبل مستوطن إسرائيلي أثناء توجهه إلى مدرسته شمال مدينة (الخليل).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية أن الفتى الجعبري كان يقود دراجته الهوائية في طريقه إلى مدرسته عندما دعسه مستوطن كان يقود مركبة تتبع لطاقم الحماية الخاص بأحد وزراء حكومة الاحتلال المقيمين في مستوطنة مقامة على أراضي (الخليل) موضحة أنه استشهد على الفور.