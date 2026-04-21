سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى دولة الكويت

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد السفير يانغ شين سفيرًا لجمهورية الصين الشعبية لدى البلاد

احتفل اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير بوب دورجي سفيرا لمملكة بوتان والسفير سوليني سعيد سفيرا لبروناي دار السلام والسفير بارميتا تريباثي سفيرا لجمهورية الهند والسفير يانغ شين سفيرا لجمهورية الصين الشعبية والسفير سونغتشاي تشايباتييوت سفيرا لمملكة تايلند وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الإحتفال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد وآمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر عامر السحلول.