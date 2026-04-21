الشؤون: إطلاق المرحلة الثالثة لتكويت 61 وظيفة إشرافية بالتعاونيات

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الثلاثاء إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية بطرح 61 وظيفة موزعة على 61 جمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بهدف تمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة العمل في القطاع التعاوني.

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الثانية للتوظيف الإشرافي التي تنافس فيها 147 متقدما على وظائف قيادية في 17 جمعية مبينا أنه تم اللجوء إلى قرعة علنية لحسم التساوي في الدرجات بين 23 مرشحا جرت عبر توثيق مرئي ومسموع تعزيزا للنزاهة وتكافؤ الفرص.

وذكر أن 15 مرشحا اجتازوا التقييم وحسمت نتائجهم مباشرة دون الحاجة إلى قرعة بعد تحقيقهم أعلى الدرجات في الاختبار الإلكتروني فيما تم استبعاد 7 وظائف لعدم تمكن أي من المتقدمين من اجتياز اختباراتها.

وبين العجمي أن الهيكل المالي للوظائف المعتمدة يشمل منصب المدير العام براتب 2000 دينار كويتي ونائب المدير العام براتب 1500 دينار ورئيس القسم براتب 1000 دينار.

وأشار إلى أن النتائج النهائية سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا المضي قدما في تنفيذ خطة التكويت بما يضمن إتاحة المعلومات بشفافية تامة لجميع المتقدمين.