سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة القديرة حياة الفهد

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور لها بإذن الله تعالى حياة أحمد يوسف الفهد.

عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الفنانة القديرة حياة أحمد يوسف الفهد مشيدا سموه حفظه الله بمناقب الفقيدة ومسيرة عطائها الفني الحافلة بالتميز والإبداع وإسهاماتها البارزة لإثراء الحركة الفنية في الوطن العزيز عبر تقديمها للعدد الكبير من الأعمال الفنية رفيعة المستوى التي اتسمت بالروح الوطنية العالية والتي كانت دوما محل إعجاب وتقدير الجميع على الصعيد المحلي والخليجي والعربي.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها الكريمة وذويها ومحبيها جميل الصبر وحسن العزاء.