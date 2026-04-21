بنك الخليج يطلق عرضاً لعملاء حساب الراتب للكويتيين

أطلق بنك الخليج عرضاً خاصاً لعملاء حساب الراتب للكويتيين العاملين في الحكومة، يحصلون من خلاله على هدية ترحيبية لغاية 1200 دينار عند تحويل الراتب إلى بنك الخليج، مع حزمة مزايا أخري تفتح لهم أبواباً جديدة تساعدهم على تلبية متطلباتهم وتتجاوز تطلعاتهم.

ويتمتع عملاء حساب الراتب للكويتيين في بنك الخليج بالعديد من المزايا، تتضمن التسجيل التلقائي في أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمكن العميل من استبدال النقاط بالكاش وحجز تذاكر السفر والفنادق والسيارات والاستمتاع بتجربة لا تنسى بالشراء من خلال متجر إلكتروني هو الأول من نوعه مصرفياً.

كما يحصل العملاء على خصومات حصرية لدى أبرز وكالات السيارات، وبفائدة 0 ٪ لدي عدد من الوكالات، فضلاً عن إمكانية الحصول على قرض شخصي لغاية 25000 دينار مع فترة سداد مرنة 5 سنوات، وقرض اسكاني لغاية 70000 دينار، مع فترة سداد لمدة 15 سنة، وبفترة سماح 12 أو 24 شهراً، إلى جانب الحصول على صندوق أمانات مجاناً لمدة سنة، وبطاقة ائتمانية مدى الحياة.

ويناسب هذا العرض جميع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع النفطي وكذلك الكويتيون المعينون حديثاً أو الموظفون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج، ممن يتقاضون راتباً يتجاوز 600 دينار، علماً أن البنك يوفر عرضاً خاصاً للمتقاعدين، إذ يحصلون على هدية نقدية تصل إلى 500 دينار عن تحويل حساب المعاش إلى بنك الخليج.

ويحرص بنك الخليج على مواكبة تطلعات عملاء حساب الراتب والاستماع إلى متطلباتهم، ليقدم لهم أفضل المزايا التنافسية في السوق المصرفي”، في إطار مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم.

يذكر أن بإمكان العملاء فتح الحساب في بنك الخليج أو تحويل معاشاتهم في دقائق من خلال تطبيق بنك الخليج على الموبايل، الذي يقدم للعملاء تجربة مصرفية مميزة من خلال تسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية، وتوفير الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية.