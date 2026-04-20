لبنان: ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي إلى 2387 قتيلا

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على البلاد إلى 2387 قتيلا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في تقريرها اليومي إن ضحايا تجدد عدوان طيران الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ في الثاني من مارس الماضي ارتفع إلى 2387 قتيلا و 7602 جريحا اضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وذكر التقرير ان العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 117421 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء بلغ 30431 مشيرا الى استمرار عمليات الإحصاء وتحديث البيانات بالتنسيق مع المستشفيات والجهات المعنية.

وأكد التقرير مواصلة رفع الجهوزية في المؤسسات الاستشفائية وتأمين الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في مختلف المناطق.

ومن جانبه افاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان الغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (قعقعية الجسر) التابعة لقضاء النبطية أدت إلى إصابة ستة اشخاص بجروح.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الاسبوع الماضي بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة دولية قادتها الولايات المتحدة ودول أوروبية في أعقاب تصعيد عسكري واسع وغارات مكثفة على مناطق عدة رافقتها موجة نزوح كبيرة من الاهالي الى بيروت ومدن اخرى.