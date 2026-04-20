وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الإمارات تطورات الأحداث في المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد

‏أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الجابر دان خلال الاتصال المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد الشيخ الجابر وفق البيان تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

وأوضحت (الخارجية) أنه جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.