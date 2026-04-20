“نعمتي” لحفظ النعمة تكرّم “بوبيان” بعد الوصول إلى توزيع مليوني وجبة

عادل الماجد يتسلم التكريم من محمد المزيني، بحضور (من اليمين): الشيخ الدكتور محمد البراك، والشيخ فواز الكليب، ووليد الصقعبي

في خطوة تعكس عمق الشراكة ونتائجها، كرّمت مبادرة “نعمتي” لحفظ النعمة بنك بوبيان، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، وذلك بمناسبة الوصول إلى توزيع مليوني وجبة على الأسر المتعففة والمحتاجين، في إنجاز يعكس حجم الجهود المشتركة بين الجانبين.

وجاء هذا التكريم تقديراً للدور الذي يقوم به بنك بوبيان في دعم المبادرة، ومساهمته الفاعلة في تطوير آليات العمل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، حيث بلغت القيمة التقديرية لفائض الأطعمة التي تم الاستفادة منها نحو 8 مليون دينار كويتي، في خطوة تعكس حجم الأثر الذي حققه هذا التعاون منذ انطلاق الشراكة قبل ثلاثة أعوام.

وتم التكريم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل الماجد، والمدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في البنك، الشيخ فواز الكليب، والمدير التنفيذي في قطاع التدقيق الشرعي، الشيخ الدكتور محمد البراك، والمدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية، وليد الصقعبي، ورئيس مبادرة “نعمتي” محمد يوسف المزيني.

وتقدم هذه الشراكة نموذجاً عملياً متكاملاً لإعادة توجيه واستخدام فائض الغذاء لخدمة المجتمع، من خلال إعداده وتجهيزه ليكون صالحاً للاستهلاك وإعادة توزيعه على الأسر المحتاجة، إلى جانب تجهيز سلال غذائية تحتوي على احتياجات أساسية، بما يسهم في دعم الأسر وتلبية احتياجاتها على مدار العام.

التزام مستمر بالشراكات المجتمعية

وفي هذا السياق، قال المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان، الشيخ فواز الكليب، إن هذا التكريم يعكس أهمية الشراكات المجتمعية التي تركز على الاستفادة من الموارد وتحويلها إلى مبادرات تلامس احتياجات المجتمع.

وأضاف “نحرص في بنك بوبيان على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التكافل المجتمعي، ويأتي تعاوننا مع مبادرة ‘نعمتي’ ضمن هذا التوجه، حيث نعمل مع شركائنا على تطوير مبادرات نوعية تسهم في حفظ النعمة وتعظيم الاستفادة من الموارد.”

وأوضح أن الشراكة شهدت هذا العام تطويراً نوعياً خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال الدمج بين جمع فائض الطعام وإعادة توزيعه، بالتعاون مع عدد من المطاعم والفنادق وقطاع المخابز والحلويات في الكويت، إلى جانب توفير سلال غذائية متكاملة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز استدامة المبادرة.

جهود بمشاركة الفرق التطوعية

وأكد الكليب حرص بوبيان على أن يكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ هذه المبادرات، من خلال مشاركة فريقه التطوعي في مختلف مراحل العمل، إلى جانب التعاون مع فريق مبادرة “نعمتي”، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف المبادرة.

وأشار إلى أن هذا التعاون جسد نموذجاً للعمل المشترك، حيث ساهمت فرق العمل من الجانبين في جمع فائض الطعام وتجهيزه وتعبئته وفق معايير تضمن جودته، تمهيداً لتوزيعه على الأسر المستفيدة، بما يعزز كفاءة العمل ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

واختتم الكليب تصريحه بالتأكيد على أن بنك بوبيان سيواصل دعمه لمثل هذه المبادرات، والعمل مع شركائه على تطويرها وتوسيع نطاقها بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء.

من جانبه، أكد رئيس مبادرة “نعمتي” محمد يوسف المزيني أن تكريم بنك بوبيان يأتي تقديراً لدوره كشريك استراتيجي أسهم بشكل مباشر في تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها.

وأضاف “أسهمت الشراكة مع بوبيان في دعم مسارات المبادرة وتوسيع نطاق عملها، سواء من خلال تجهيز السلال الغذائية أو عبر تحويل فائض الطعام إلى وجبات جاهزة للتوزيع، مما كان له دور رئيسي في الوصول إلى هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذه الجهود المشتركة تكللت بالوصول إلى توزيع مليوني وجبة، في خطوة تعكس قدرة الشراكات المجتمعية على تحقيق نتائج ملموسة ودعم الفئات المستحقة.

واختتم المزيني تصريحه معرباً عن شكره لبنك بوبيان على دعمه المستمر، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تعزيز أثرها المجتمعي والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.