أمين عام مجلس التعاون يشيد بجهود قطر في اعتماد قرار برلماني دولي لدعم السلام بالشرق الأوسط

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين بجهود قطر وعدد من الدول في اعتماد القرار الخاص بالبند الطارئ بالإجماع حول دعم السلام في الشرق الأوسط.

وقال البديوي في بيان إن القرار حمل عنوان (الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى) وتم اعتماده بالاجماع خلال أعمال الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة إسطنبول التركية.

وأضاف أن اعتماد القرار يؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود السلام والاستقرار مثمنا الدور المميز لرئيس مجلس الشورى في قطر حسن الغانم ومنتسبي المجلس في تقديم واعتماد هذا القرار.