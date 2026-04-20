دولة الكويت تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي يهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية

أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وجددت (الخارجية) في بيان لها اليوم الاثنين رفض دولة الكويت التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

