بنك برقان يوقّع شراكة استراتيجية مع معهد الدراسات المصرفية ويشارك في برنامج Hult Ashridge لتطوير القيادات التنفيذية

مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين

في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بكفاءة القيادات العليا، أعلن بنك برقان عن توقيع شراكة استراتيجية مع معهد الدراسات المصرفية ومشاركته في برنامجHult Ashridge المرموق لتطوير مهارات القيادات التنفيذية، الذي يُقدّمه المعهد. ويأتي ذلك امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين البنك والمعهد، حيث تم الإعلان عن التعاون المشترك لتقديم برنامج مصمم خصيصاً ليتوافق مع احتياجات البنك ومتطلباته، وذلك خلال حفل توقيع أُقيم في معهد الدراسات المصرفية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك برقان المتقدّمة في تطوير رأس المال البشري، وبما ينسجم مع التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) عبر مختلف عملياته، ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – فريق الموارد البشرية للمجموعة في بنك برقان: “انطلاقاً من التزامنا المتواصل بترسيخ التوجه الاستراتيجي لبنك برقان في إعداد قيادات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، نفخر باعتماد برنامج Hult Ashridge لتطوير القيادات التنفيذية ضمن منظومة برامج التعلم وتطوير الكفاءات في البنك، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية. ومع ما يشهده القطاع المصرفي من تحدياتٍ متجددةٍ ومتطلباتٍ متزايدةٍ على صعيد الحوكمة والكفاءة والقدرة على التكيّف، تتعاظم أهمية تمكين قياداتنا التنفيذية بالمهارات والرؤى الاستراتيجية التي تعزز قدرتهم على اتخاذ قراراتٍ مدروسةٍ وقيادة فرق العمل بكفاءةٍ عاليةٍ بما يدعم مسيرة البنك وأهدافه طويلة الأجل”.

مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري

ومن جانبها، قالت السيدة/ رنا النيباري، مدير عام معهد الدراسات المصرفية: ” إن خدمة القطاع المصرفي تمثل محورًا أساسيًا في رسالة المعهد، ولا سيما في مجال تطوير القيادات التنفيذية بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المهنية في ظل المتغيرات المتسارعة في العمل المصرفي. وأكدت أن المعهد، بصفته الذراع التدريبي للبنوك، يحرص على تقديم أفضل البرامج والمسارات التدريبية المتخصصة مع أفضل الجهات العالمية التي تسهم في إعداد قيادات مصرفية قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية بكفاءة، وقيادة الابتكار والتطوير داخل مؤسساتها. كما أشارت إلى أن المعهد يركز على توفير تجارب تعليمية وتدريبية متقدمة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز كفاءة القيادات التنفيذية ويدعم استدامة نمو وتنافسية القطاع المصرفي”

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار أكثر من 20 مديراً عاماً ونائب مدير عام للمشاركة في البرنامج، حيث جرى تصميمه بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبنك برقان على صعيد الأعمال والقيادة، إلى جانب تلبية الاحتياجات الفردية للقياديين المشاركين. ويرتكز البرنامج على منهجية كلية Hult Ashridge المعتمدة، التي تجمع بين أساليب التعلم التجريبي المكثّف، وأدوات التقييم والقياسات النفسية، واستشارات تطوير المؤسسات، وبرامج التدريب والإرشاد. كما يغطي البرنامج مجموعة واسعة من المحاور الأساسية، من بينها القيادة في العصر الحديث، وإدارة التغيير الثقافي، والقيادة المستدامة، والنمو والابتكار، فضلاً عن مفاهيم التنوع والعدالة والانتماء.

وإلى جانب برنامج Hult Ashridge لتطوير القيادات التنفيذية، يواصل بنك برقان الاستثمار في التطوير المستدام والمصمم خصيصاً لقياداته من خلال برنامجه الأكاديمي “رؤية”، الذي يتضمن 4 مسارات رئيسية، هي: Future Leaders، Rising Leaders، Transformational Leaders، Visionary Leaders حيث يلبِّي كل مسار خبرة الكفاءات واحتياجاتهم وتطلعاتهم.

وفي إطار الشراكة طويلة الأمد بين بنك برقان ومعهد الدراسات المصرفية، أكمل عدد كبير من الموظفين والقادة مجموعة من برامج الشهادات المعتمدة في المعهد، وتشمل شهادة إدارة الائتمان، وشهادة إدارة الائتمان المتقدمة، وشهادة إدارة المخاطر، وشهادة مدير عمليات فرع مصرفي معتمد، وشهادة مساعد مدير فرع مصرفي معتمد، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد، إلى جانب شهادة مدير علاقات عملاء (ذوي الملاءة المالية العالية) مصرفي معتمد.

ويأتي ذلك في إطار التزام بنك برقان بدوره كمؤسسة كانت حاصلة على شهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل®)، حيث يواصل ترسيخ ثقافة التعلم المستمر التي تضع تطوير الكفاءات المهنية الوطنية على رأس أولوياتها، وتسعى إلى إعداد نخبة من أفضل الكفاءات الكويتية للمنافسة والريادة في القطاع المصرفي المحلي.