وزارة التربية تنظم المؤتمر العلمي الخامس لطلبة الفيزياء تحت شعار "العلوم الفضائية والتنمية المستدامة"

نظمت وزارة التربية اليوم الاثنين المؤتمر العلمي الخامس لطلبة المرحلة الثانوية الفائقين في الفيزياء تحت شعار (العلوم الفضائية والتنمية المستدامة .. رؤية طلابية كويتية) عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) بالتعاون مع المكتب الإقليمي لقارة آسيا في دولة الكويت (ملست آسيا) وكلية العلوم بجامعة الكويت.

وقالت مدير إدارة التوجيه الفني للعلوم بالوزارة دلال المسعود في بيان صحفي إن 104 طلاب وطالبات إلى جانب 26 معلما للفيزياء و16 موجها فنيا و7 من مراقبي التوجيه الفني للعلوم شاركوا بورش عمل تدريبية متخصصة في علم الفيزياء بهدف تمكينهم من مواكبة أحدث التطورات العلمية وتعزيز ارتباطهم بالبيئة البحثية.

وأضافت المسعود أنه سيتم خلال المؤتمر عرض أبرز ما توصلت إليه الحلقات النقاشية وورش العمل من قبل الطلبة الذين تم اختيارهم لتمثيل مجموعاتهم بواقع طالب وطالبة عن كل مجموعة تمهيدا للخروج بمقترحات وتوصيات علمية تدعم مسيرة الطلبة.

وأعربت المسعود عن تطلعها إلى أن تسفر الحلقة النقاشية المصاحبة للمؤتمر عن توصيات بناءة تدعم توجه الطلبة نحو اختيار الفيزياء كتخصص أكاديمي مستقبلي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية دولة الكويت 2035.