المتسابق الكويتي الشيخ جابر عذبي الصباح يحصد المركز الثاني في سباقات الـ(F4) بالمملكة المتحدة

تتويج الشيخ جابر الصباح بالمركز الثاني

حقق المتسابق الكويتي الشيخ جابر عذبي الصباح اليوم الاثنين المركز الثاني للسائقين المبتدئين في بطولة الفورمولا 4 (F4) التي أقيمت على مدار يومين في المملكة المتحدة بمشاركة 31 متسابقا من عدة دول من بينهم متسابقين مدعومين من فرق (فورمولا 1) مثل (مرسيدس) و(ريدبول) و(ماكلارين).

وأعرب الشيخ جابر الصباح في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بالمستوى والأداء الذي ظهر به خلال فترات السباق ما سمح بتقديم بطولة مميزة مكنته من الحصول على المركز الثاني على الرغم من وجود سائقين ماهرين وذوي خبرة طويلة بهذا المجال.

وأوضح أن هدفه من المشاركة في السباق رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وإبراز قيمة السائق الكويتي وما يملكه من مهارات تخوله لمقارعة أفضل السائقين حول العالم مشيرا إلى أن حصوله على المركز الثاني يعتبر دافعا له لاستكمال مسيرته بهذا المجال ورفع مستواه أكثر وتحقيق المركز الأول مستقبلا.

ويعتبر هذا الموسم هو الموسم الأول للمتسابق الصباح إذ تمكن من تحقيق المركز الثاني بالمنصة للمبتدئين والمركز السابع على الترتيب العام في البطولة التي تعتبر من أقوى بطولات (الفورمولا 4) فيما دون مشاركته على السيارة التي حملت شعار (زهرة العرفج) الوطنية والتي تجسد قوة وصلابة رجال الصفوف الأمامية في الكويت خلال الازمة التي تمر بها البلاد.