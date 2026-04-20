“البلدي” يوافق على تطوير محطة الباصات التابعة لشركة النقل العام الكويتية على طريق السفر

جلسة المجلس البلدي الرئيسية

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة المالية تطوير محطة الباصات التابعة لشركة النقل العام الكويتية على طريق السفر.

ووافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع بديل لنادي الكويت الوطني للرماية كما قام بتعديل قراره الخاص في مشروع تطوير شاطئ العقيلة.

كما وافق على طلب بلدية الكويت اعتماد دراسة كواسر الأمواج في منطقة المسيلة كما وافق على طلب تخصيص مسار لخطي مياه صرف صحي من موقع محطة ضخ الجهراء الجديدة إلى محطة كبد الشمالية.

ووافق (البلدي) على التوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة شؤون البيئة للمجلس البلدي بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها.

كما وافق على عدة طلبات للجهات الحكومية منها تخصيص موقع مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة مبارك العبدالله الجابر الصباح.