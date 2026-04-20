مؤسسة التقدم العلمي تعلن أسماء الفائزين بجائزة “جابر الأحمد للباحثين الشباب” لعام 2025

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة (جابر الأحمد للباحثين الشباب) في دورتها الـ36 لعام 2025 التي تمنح سنويا للباحثين الكويتيين من حملة الدكتوراه تقديرا لإسهاماتهم العلمية المتميزة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الجائزة منحت هذا العام في أربعة مجالات ففي مجال العلوم الهندسية فاز الباحث العلمي في مركز أبحاث البترول بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور يوسف القهيم الحاصل على الدكتوراه من جامعة (نيوكاسل) البريطانية تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول هندسية تطبيقية تخدم قطاعات النفط والغاز.

وأضافت أن الجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات منحت لأستاذ ورئيس قسم الرياضيات في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يوسف الخزي الحاصل على الدكتوراه من جامعة (تكساس – أرلينغتون) الأمريكية تقديرا لأبحاثه الرائدة في مجال الرياضيات وتطوير العملية التعليمية.

وأوضحت أن الفائزة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية هي الأستاذ المشارك بقسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الكويت الدكتورة عائشة العازمي الحاصلة على الدكتوراه من جامعة (فرجينيا تك) الأمريكية تقديرا لإسهاماتها في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز كفاءة الأنظمة التربوية.

وذكرت أنه في مجال العلوم الحيوية فاز الأستاذ بقسم العلوم البيولوجية في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتور حسين بهبهاني الحاصل على الدكتوراه من جامعة (نوتنغهام) البريطانية تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة وأبحاثه في هذا المجال.

وهنأت المؤسسة الفائزين مؤكدة التزامها الراسخ بدعم الباحثين الكويتيين وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية بما يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن جائزة (جابر الأحمد للباحثين الشباب) أسست العام 1988 بمبادرة من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بهدف تكريم العلماء الكويتيين الشباب وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجالات البحث العلمي.