سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مطار الكويت الدولي

سمو رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المطار للتشغيل

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مطار الكويت الدولي برفقة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح.

وعقد سمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته اجتماعا استمع خلاله إلى شرح من المسؤولين حول خطط إعادة التشغيل والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة التشغيلية بما في ذلك جاهزية المرافق ومنظومات الأمن والسلامة إضافة إلى التدابير الاحترازية المعتمدة.

كما قام سموه بجولة تفقدية شملت صالات المغادرة والوصول ونقاط التفتيش الجمركي ومنظومة مناولة الأمتعة وأنظمة التشغيل والدعم الفني إضافة إلى الاطلاع على آخر التجهيزات في منطقة مدرج الطائرات والخدمات الأرضية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية مطار الكويت الدولي للتشغيل وفق الخطط المعتمدة وبما يسهم في دعم حركة النقل الجوي في البلاد مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الوطنية والفنية في تجهيز المطار وضمان عودة حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية بعد فترة التوقف التي فرضتها الظروف الاستثنائية.