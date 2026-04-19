الدوري الإنكليزي: فان دايك يحسم الديربي لليفربول ويعزّز آماله ببلوغ دوري الأبطال

قاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول إلى حسم ديربي “ميرسيسايد” أمام مضيفه إيفرتون، بتسجيله هدف الانتصار 2-1 في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع الأحد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، معزّزا بذلك آمال حامل اللقب في بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل فان دايك هدف الانتصار (90+10)، بعدما كان المصري محمد صلاح قد افتتح التسجيل لليفربول (29)، قبل تسجيل المهاجم بيتو من غينيا-بيساو هدف التعادل لأصحاب الأرض (54).

ورفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، موسّعا بذلك الفارق إلى سبع نقاط مع تشلسي السادس الذي خسر أمام ضيفه مانشستر يونايتد 0-1 السبت، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

في المقابل، تجمّد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وألغى الحكم كريس كافاناغ، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، هدفا لإيفرتون حمل توقيع السنغالي إيليمان ندياي لوجود تسلل في بداية الهجمة (28).

وأهدى الجناح دوايت ماكنيل كرة إلى الهولندي كودي خاكبو، فمررها الأخير بينية متقنة من الجهة اليسرى صوب صلاح الذي أنهاها بيسراه أرضية مثالية من مسافة قريبة إلى يمين الحارس الدولي المضيف جوردان بيكفورد (29).

وأنقذ بيكفورد فريقه من الهدف الثاني، بتحويله ببراعة إلى ركنية تسديدة خاكبو من على مشارف منطقة الجزاء (42).

وأدرك بيتو التعادل بعدما تابع إلى داخل الشباك من داخل منطقة الياردات الست، عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى لعبها كيرنان ديوسبيري-هول (54).

ومنح فان دايك فريقه الانتصار القاتل برأسية من داخل منطقة الياردات الست إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى لعبها المجري دومينيك سوبوسلاي (90+10).

وتغلّب أستون فيلا على ضيفه سندرلاند 4-3.

وأحرز أهداف أستون فيلا المهاجم أولي واتكينز (2 و36) ومورغان رودجرز (46) والبديل تامي أبراهام (90+3)، في حين حملت أهدف سندرلاند توقيع الشاب كريستوفر ريغ البالغ 18 عاما (9) والإيرلندي الشمالي تراي هيوم (86) والهايتي ويلسون إيسيدور (87).

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الثالث، مقتربا بذلك بشكل كبير من التأهل إلى دوري الأبطال، فيما تجمّد رصيد سندرلاند عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق نونتنغهام فوريست انتصارا ثمينا في إطار مساعيه الهروب من منطقة الخطر، على حساب ضيفه بيرنلي 4-1 بفضل ثلاثية مورغان غيبس-وايت (62 و69 و77) والبديل البرازيلي إيغور جيزوس (90+8)، مقابل هدف للهولندي زيان فليمينغ (45+2).

ورفع فوريست الذي يواجه أستون فيلا في نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن منطقة الخطر، مقابل 20 نقطة لبيرنلي في المركز التاسع عشر والذي بات هبوطه إلى المستوى الثاني “تشامبيونشيب” مسألة وقت لا أكثر.