وزيرا خارجية الكويت ومصر يؤكدان مواصلة التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي مع نظيره في جمهورية مصر العربية د. بدر عبدالعاطي

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مصر.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين كما شدد الجانبان على أهمية استمرار العمل لتعزيز أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات تنفيذا لرؤى وتطلعات قيادتي البلدين الحكيمتين.

وأضافت أنه جرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة بشأنها حيث شدد الجانبان على أهمية أن تفضي تلك الجهود إلى التوصل لتسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان على مواصلة التنسيق الكويتي – المصري لمواجهة التحديات الراهنة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات دقيقة.