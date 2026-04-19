سوريا: إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بحزب الله كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار

الأمن الداخلي بريف القنيطرة يحبط مخططاً تخريبياً كان يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية أن الدولة السورية نجحت، عبر وحداتها الأمنية، في إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام، التي تورّط فيها أفراد من فلول النظام البائد وبعض ضعاف النفوس، المرتبطين بميليشيا “حزب الله”.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد: إن هذه المحاولات تكررت خلال فترات سابقة، حيث استُهدفت مواقع حساسة، من بينها مطار المزة العسكري، إضافة إلى محاولات أخرى طالت شخصيات دينية، ضمن أنشطة هدفت إلى ضرب الاستقرار وإثارة الفوضى.

وأشارت إلى أن آخر هذه المحاولات كانت في محافظة القنيطرة، حيث ألقت الوحدات الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، القبض على أفراد خلية تخريبية كانت تعمل على تنفيذ هجوم من داخل الأراضي السورية على أهداف خارج الحدود.

وبيّنت الوزارة: “إنّ قيادة الأمن الداخلي في المحافظة تمكنت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميليشيا “حزب الله” الإرهابي، كان يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأضافت: “تبين أن أفراد الخلية عمدوا إلى تجهيز آلية نقل مدنية بطريقة مموّهة، جرى استخدامها لإخفاء معدات مخصصة لإطلاق الصواريخ، في محاولة لتنفيذ هجوم مباغت”.

وأكدت وزارة الداخلية أن إحباط المخطط جاء بعد متابعة ورصد دقيق لتحركات المشتبه بهم، حيث تمكنت القوى الأمنية من ضبط الآلية والمعدات المستخدمة قبل تنفيذ العملية، إضافة إلى توقيف عدد من المتورطين.

وأوضحت أن وحدات الأمن الداخلي ضبطت، أثناء عملية إلقاء القبض على أفراد الخلية، عدداً من الصواريخ ومنصات مخصصة لإطلاقها، معدّة ومخبأة بطريقة احترافية على متن وسيلة نقل مدنية، في محاولة لاستخدامها في تنفيذ أعمال عدائية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن أحد اللذين ألقت القبض عليهما يدعى عبد الحميد زنوبة والآخر عدنان زين، فيما لا يزال فرد ثالث من أفراد الخلية متوارياً عن الأنظار، ويجري العمل على ملاحقته لإلقاء القبض عليه.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، كما تعمل على تطوير أساليب المتابعة والتحقيق، وتوسيع نطاق التعاون بين فروعها ووحداتها.