وزيرة الشؤون تتفقد دار الأطفال لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تتفقد دار الأطفال لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد دار الأطفال التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية في إطار الحرص على متابعة أوضاع دور الرعاية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت الحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة التي جرت بحضور مدير عام القطاع الدكتور جاسم الكندري وعدد من مسؤولي إدارة الحضانة العائلية أهمية توفير بيئة متكاملة وآمنة تلبي احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية والصحية.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة البالغ بهذه الفئة والحرص على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم مشيرة إلى استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على أي احتياجات أو تحديات قد تواجه فرق العمل.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الدار مثمنة إخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية مؤكدة أن “هذا العمل يحمل في طياته أجرا عظيما قبل أن يكون وظيفة لما له من أثر مباشر في بناء مستقبل هذه الفئة”.

وقالت إن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة برعاية الأبناء في دور الرعاية الاجتماعية وحرصها على توفير حياة كريمة لهم. وأعربت عن تقديرها لجميع العاملين ودعت إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مؤكدة أن “رعاية الأطفال مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر الجهود لضمان مستقبل أفضل لهم”.

واطلعت الحويلة خلال الجولة على جاهزية صالة الألعاب الجديدة في الدار مشيرة إلى أهمية توفير مساحات ترفيهية تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز رفاههم.

واستمعت إلى شرح مفصل من القائمين على الدار حول آلية العمل والبرامج المقدمة كما اطمأنت على صحة الأطفال ومستوى الرعاية مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الرعاية الاجتماعية.