الرئيس المصري يؤكد مجددا رفض مصر لأي اعتداء على دولة الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا اليوم الأحد رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية أخرى مشددا على أن أمنها وسائر الدول العربية هو امتداد للأمن القومي المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بحضور سفير دولة الكويت في القاهرة غانم الغانم ومساعد الوزير لشؤون مكتب وزير الخارجية وزير مفوض عبد الله العبيدي.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية مقدرات شعبها إلى جانب دعمها لأمن واستقرار الدول العربية.

وقال ان الرئيس طلب نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مشيدا بما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأواصر أخوية راسخة.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية – الكويتية خلال الفترة الماضية.

وذكر المتحدث أن وزير الخارجية الكويتي نقل تحيات وتقدير صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس السيسي وأعرب عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم متواصل مثمنا المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي.

كما أعرب الشيخ جراح عن تطلع الكويت إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين وصون أمن الدول العربية.