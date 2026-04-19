وزارة التربية تعلن اعتماد التقييم التحصيلي بديلا لدرجة الاختبار القصير

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد اعتماد آلية التقييم التحصيلي لجميع المراحل التعليمية كبديل لدرجة الاختبار القصير في المواد الدراسية الأساسية بما يواكب المتغيرات الراهنة ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه في ظل استمرار الأوضاع التي تمر بها البلاد والحرص المتزايد على تحقيق بيئة تعليمية مستقرة وفعالة تقرر تطبيق نظام التقييم التحصيلي وفق آلية مرنة تراعي مصلحة الطلبة وتدعم تقدمهم الأكاديمي دون الإخلال بمعايير الجودة التعليمية.

وبينت أن إدارات التواجيه الفنية للمواد الأساسية ستتولى وضع الآليات المناسبة لتقييم الطلبة على أن يتم تنفيذ هذا التقييم عير تطبيقات عملية داخل الحصة الدراسية وبأساليب تختلف عن الاختبارات التحريرية التقليدية بما يتيح قياسا أكثر شمولا لمهارات الطلبة وقدراتهم.

وأضافت أن هذه التطبيقات ستشمل مجموعة من الممارسات الصفية المتنوعة مثل أوراق العمل والأنشطة التعليمية والمهارات الصفية وغيرها من الأدوات التقييمية على أن تحتسب درجاتها بديلا مباشرا عن درجة الاختبار القصير في المواد الأساسية.

وشددت على جميع الإدارات المدرسية وأعضاء الهيئة التعليمية ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الآلية بدقة وموضوعية بما يحقق مبدأ العدالة في التقييم ويخدم مصلحة الطلبة ويسهم في تعزيز استقرار واستمرارية العملية التعليمية خلال المرحلة الحالية.