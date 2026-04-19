الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية الكويتي لبحث تطورات الأحداث في المنطقة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لبحث تطورات الأحداث في المنطقة

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي للشيخ جراح الصباح بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. ونقل الشيخ جراح الصباح تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى الرئيس السيسي وتمنيات سموهما له بتمام الصحة وموفور العافية وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.