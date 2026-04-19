دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لـ”اليونيفيل” في جنوب لبنان

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان والذي أدى إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من الجنود مؤكدة رفضها التام لاستهداف قوات حفظ السلام لما يشكله من انتهاك للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء مجددة دعمها الكامل لجهود (اليونيفيل) في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ومعبرة عن خالص تعازيها للجمهورية الفرنسية الصديقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.