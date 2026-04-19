"زين" حصدت جائزة "أفضل شبكة" من مؤسّسة Opensignal

حصدت شركة زين الكويت جائزة “أفضل شبكة” ضمن التقرير المُستقل الصادر عن مؤسّسةOpensignal لشهر فبراير 2026، في إنجاز جديد يؤكد مكانتها المُتقدّمة في قطاع الاتصالات، ويعكس قدرتها المستمرة على رفع معايير الأداء الشبكي على مستوى البلاد.

وأفادت الشركة أن هذا التتويج الدولي يُعزّز سجلها الحافل بالريادة، لتُرسّخ موقعها كأكثر الشبكات تحقيقاً لجوائز الجيل الخامس في الكويت، مؤكّدة تفوقها التقني والتكنولوجي في تقديم تجربة اتصالات موثوقة ومتطورة تُلبّي تطلعات المستخدمين وتواكب تسارع وتيرة التحول الرقمي.

وبينت زين أن هذا الإنجاز يبرز الأداء القوي والمتواصل لشبكتها عبر أبرز مقاييس تجربة المستخدم وجودة الشبكة، مبينة أنها تصدرت نتائج التقرير بإحرازها المرتبة الأولى في 9 مؤشرات، وهو العدد الأعلى بين جميع شركات الاتصالات في السوق الكويتية، إذ توزعت هذه المؤشرات بين 5 مؤشرات منفردة و4 مؤشرات مشتركة، ما يعكس تفوقاً شاملاً عبر مختلف جوانب الأداء الشبكي.

وأكدت الشركة أن هذا التفوق التقني يسلط الضوء على كفاءة وثبات البنية التحتية المتطورة التي تعتمدها، واستثماراتها المستمرة في تعزيز قدرات شبكات الجيل الخامس، سواء من حيث السرعات، أو الاعتمادية، أو جودة التغطية، كما يعكس نجاح رؤيتها التقنية القائمة على مواكبة أحدث الابتكارات العالمية وتوظيفها عمليا لخدمة السوق المحلية، بما يعزز ثقة المستخدمين ويكرس مكانتها كشريك رقمي موثوق في مسيرة التطور التكنولوجي في الدولة.

ووفقاً للتقرير، أصبحت زين الشركة الوحيدة الفائزة في كل من مؤشّر تجربة التغطية بنتيجة 8.1 من 10، ومؤشّر تجربة تغطية الجيل الخامس بنتيجة 4.5 من 10، ومؤشّر ثبات جودة الأداء بنتيجة 71.2 من 100، ومؤشّر تجربة الفيديو عبر الجيل الخامس بنتيجة 77.2 من 100، ومؤشّر تجربة سرعة التنزيل عبر الجيل الخامس بأعلى نتيجة بلغت 328.8 ميغابِت في الثانية.

كما حصدت زين جوائز مُشتركة في كل من مؤشّر تجربة الفيديو بنتيجة 70.1 من 100، ومؤشّر تجربة سرعة التنزيل بنتيجة 106.5 ميغابِت في الثانية، ومؤشّر وقت الاتصال بالشبكة بنتيجة 98 من 100، وتجربة موثوقية الشبكة بنتيجة 874 من 1000، بما يعكس أداءً متوازناً وقوياً عبر مجموعة واسعة من مؤشّرات الأداء الرئيسية.

وقام تقرير Opensignal لتجربة شبكات الهاتف المُتنقل لشهر فبراير 2026 بتقييم أداء مُشغّلي الاتصالات المُتنقلة في الكويت على مدى 90 يوماً، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 29 ديسمبر 2025.

وتُعد Opensignal من المؤسسات الدولية التي تتبنى أعلى المعايير العالمية المستقلة الرائدة في قياس وتحليل تجارب المستهلكين مع شبكات الهاتف المتنقل والنطاق العريض، إذ توفر تقاريرها رؤى قائمة على البيانات حول كيفية تجربة المُستخدمين للاتصال في حياتهم اليومية عبر مؤشّرات الأداء الرئيسية المختلفة.

ويعكس هذا التقدير جهود زين المتواصلة للاستثمار في تحديث الشبكة وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة وجاهزة للمستقبل، كما يعكس جهود الشركة الأوسع في تقديم تجربة اتصال موثوقة وسلسة وعالية الأداء تلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء الكويت.

كما سلّط التقرير الضوء على التطور القوي الذي يشهده سوق الاتصالات في الكويت، مدفوعاً بالتوسّع في تبني تقنية الجيل الخامس المُستقل (5G Standalone) واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية المتقدمة، وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد نتائج زين الأخيرة مكانتها في صدارة الابتكار على مستوى الشبكة والتميّز في جودة الخدمة.

وكشفت زين الكويت مؤخّراً عن تتويجها بثلاث جوائز من ®Ookla Speedtest، خلال فعاليات مؤتمر الاتصالات العالمي (MWC 2026) في برشلونة، في إنجاز دولي عكس قوة استثماراتها في البنية التحتية للشبكات، وتعزيز موقعها التنافسي.

وأوضحت زين أن Ookla Speedtest – الوجهة العالمية الأولى في قياس وتحليل أداء الشبكات – منحتها جوائز “أسرع شبكة 5G في الكويت”، وجائزة “أفضل تغطية في الكويت”، وجائزة “أفضل شبكة 5G في الكويت”، استناداً إلى بيانات النصف الثاني من العام 2025 التي اعتمدت على ملايين الاختبارات التي أجراها المستخدمون داخل الكويت.

وعكس هذا الإنجاز قوة البنية التحتية لشبكتها، مؤكداً اتساق أدائها التشغيلي والفني، وتفوقها في سرعة شبكات الجيل الخامس وتغطيتها الشاملة، كما أتى في وقت تواصل فيه الشركة تسريع منظومتها الرقمية ضمن استراتيجية تحول شاملة تجمع بين استثمارات البنية التحتية المتقدمة، وتعزيز تجربة العملاء، وذكاء العمليات، والاستعداد للمستقبل.