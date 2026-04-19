الأرصاد الجوية: فرص لأمطار حتى صباح الأربعاء المقبل مع رياح نشطة مثيرة للغبار

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي بدء فرص الأمطار من اليوم الأحد حتى صباح الأربعاء المقبل تكون رعدية أحيانا مع رياح نشطة مثيرة للغبار.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس تشير إلى فرص لأمطار ستسود البلاد وتستمر حتى صباح الأربعاء المقبل حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وأضاف أن الأمطار تصحبها رياح تنشط على فترات مثيرة للغبار وتنخفض معها الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية.

وأوضح أن كميات الأمطار اليوم ستكون خفيفة وتشتد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء مبينا أن فرص الأمطار ستتلاشى صباح الأربعاء.