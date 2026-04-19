الموانئ الكويتية تبحث مع “الجمارك” وجهات الإفراج الجمركية ضمان انسيابية وتدفق البضائع الواردة

من الاجتماع

عقدت مؤسسة الموانئ الكويتية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة المدير العام الشيخ خالد سالم الصباح مع رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور أحمد السعيد ومسؤولين في الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وضمان انسيابية وتدفق البضائع الواردة.

وقال الشيخ خالد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات المتعلقة بتخفيض مدة بقاء السفن في الموانئ عبر زيادة الحد الأدنى اليومي لعملية تفريغ المواد السائبة وزيادة الطاقة التشغيلية لعملية النقل البري بعد عمليات تفريغ السفن.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بالإفراج الجمركي وبالإجراءات المتخذة في هذا الشأن مشيرا إلى تحديد ضباط اتصال من كل الجهات الحاضرة لتذليل أي عوائق تواجه عملية الإفراجات الجمركية مما يضمن انسيابية تدفق البضائع عبر الموانئ التابعة للمؤسسة في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.