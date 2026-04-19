وزارة المالية تمنح “الكويتية للتخزين” ترخيصا لإقامة مخازن للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية

منحت وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة الشركة الكويتية للتخزين ترخيصا لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة لإقامة أماكن تخزين للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية مع إمكانية إضافة ترخيص مستقبلا لأية مواد تخزينية أخرى.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأحد إن الخطوة تستهدف توفير مساحات تخزينية عمومية شاسعة بمناطق مختلفة في الكويت.

وكان سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد وجه مطلع الشهر الجاري المسؤولين في الشركة الكويتية للتخزين إلى ضرورة التنسيق مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية لتسريع الإجراءات الخاصة بتسجيل الأراضي للارتقاء بمستوى الجاهزية التشغيلية وتطوير كفاءة إدارة المخزون الإستراتيجي.

يذكر أن (الكويتية للتخزين) شركة مساهمة كويتية مقفلة أسستها الهيئة العامة للاستثمار في 2023 برأسمال 50 مليون دينار كويتي (نحو 153 مليون دولار أمريكي) وتعمل في مجالات النقل والتخزين المبرد والمجمد وتشغيل المخازن الجمركية والخدمات اللوجستية.