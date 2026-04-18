الداخلية السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها أداء الحج

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها باستثناء (تأشيرة الحج) لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (نحو 5330 دولارا) ضد من يقوم أو يحاول القيام من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال14 من شهر ذي الحجة.

وأكدت الوزارة في الوقت نفسه أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.

وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447 هجري والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.