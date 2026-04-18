وزارة التربية تعتمد 7 مواقع لإنشاء مدارس بمنطقة “صباح الأحمد البحرية”

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت اعتماد سبعة مواقع لإنشاء مدارس لمختلف المراحل التعليمية بمنطقة (صباح الأحمد البحرية) وذلك ضمن خطط الوزارة لتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية في المدن السكنية الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان أن المشاريع المعتمدة تشمل إنشاء روضة أطفال ومدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة ابتدائية للبنات إضافة إلى مدرسة متوسطة للبنين وأخرى للبنات إضافة إلى مدرستين للمرحلة الثانوية للبنين والبنات بما يحقق تسلسلا تعليميا متكاملا يلبي احتياجات جميع الفئات العمرية.

وأضافت أن تحديد هذه المواقع جاء استنادا إلى دراسات ميدانية شملت أعداد السكان والكثافة السكانية المتوقعة بما يضمن توزيعا متوازنا للخدمات التعليمية ويراعي القرب من التجمعات السكنية بما يحقق الاستقرار التعليمي والأسري.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسلمت حدود المواقع المخصصة لإنشاء المدارس من قبل بلدية الكويت في خطوة تمثل مرحلة أساسية ضمن الإجراءات التنفيذية للمشروعات التعليمية في المنطقة.

وأفادت بأن الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة قامت بدراسة مساحات المواقع المتسلمة وشرعت في طرح الممارسات اللازمة لتصميم نماذج معمارية تتناسب مع المساحات المتوفرة بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفير بيئة تعليمية حديثة مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة إعداد التصاميم واعتمادها سيتم طرح مناقصات تنفيذ المشاريع المدرسية وفق الإجراءات المعتمدة لضمان البدء الفعلي في تنفيذ هذه المنشآت الحيوية.

وأكدت وزارة التربية أن طرح المناقصات سيتم وفقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الذي ينص على فصل مرحلة التصميم عن مرحلة التنفيذ بما يعزز الشفافية ويرفع جودة المخرجات.

واختتمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس في المناطق الجديدة وتهيئة بيئة تعليمية متطورة تدعم الطلبة والمعلمين بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ويعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات المجتمع.