الأمين العام للجامعة العربية يجدد الدعم للحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الزنداني

امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت دعم الجامعة للحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور شائع الزنداني ولجهودها في بناء الدولة اليمنية الموحدة ذات السيادة.

وذكرت الجامعة في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده أبو الغيط مع رئيس الوزراء اليمني خلال مشاركتهما في أعمال النسخة الخامسة من (منتدى أنطاليا الدبلوماسي) المنعقد بتركيا.

وأضاف البيان أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لعدم انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع مشيرا إلى فشل محاولات النظام الإيراني جر البلاد إلى هذا المسار.

وأكد ضرورة استمرار حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب برغم بقاء المخاطر قائمة.

واستمع أبو الغيط إلى تقييم الزنداني للأوضاع في اليمن على الصعيدين الأمني والإنساني مؤكدا أن الحلول السياسية تظل السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد ومنع المزيد من التشرذم.

كما شدد أبو الغيط على استمرار دعم الجامعة العربية لجهود بناء الدولة الوطنية اليمنية الموحدة ذات السيادة مشيدا بإقرار الحكومة اليمنية أول موازنة عامة للدولة بعد سنوات من الجمود.

واعتبر ذلك خطوة ضرورية لتحسين إدارة المالية العامة على أسس منضبطة ومستدامة من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات النسخة الخامسة من (منتدى أنطاليا الدبلوماسي) الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية تحت شعار (التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل) بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.