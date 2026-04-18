هيئة الغذاء: غلق منشأة غذائية في حولي وتحرير 5 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

الكويت
نُشر :
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم السبت عن غلق منشأة غذائية في محافظة حولي وتحرير خمس مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

‏وقالت الهيئة في بيان إن أبرز المخالفات شملت عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة ‏ومخالفة الاشتراطات الصحية المعتمدة واستغلال مساحة خارج حدود الترخيص وتداول الأغذية من قبل عامل دون شهادة صحية ‏وتشغيل عامل من دون الحصول على شهادة صحية.

‏وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين حفاظا على صحة المستهلك وسلامته.

