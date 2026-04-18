هيئة الغذاء: غلق منشأة غذائية في حولي وتحرير 5 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

غلق منشأة غذائية في حولي لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم السبت عن غلق منشأة غذائية في محافظة حولي وتحرير خمس مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

‏وقالت الهيئة في بيان إن أبرز المخالفات شملت عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة ‏ومخالفة الاشتراطات الصحية المعتمدة واستغلال مساحة خارج حدود الترخيص وتداول الأغذية من قبل عامل دون شهادة صحية ‏وتشغيل عامل من دون الحصول على شهادة صحية.

‏وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين حفاظا على صحة المستهلك وسلامته.